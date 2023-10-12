БК «УГМК» обыграл «Нефтяник-Титан» в первом домашнем матче

Женский баскетбольный клуб «УГМК» выиграл «Нефтяник-Титан» из Омска в первом домашнем матче по ходу второго тура женской Фонбет Премьер-лиги по баскетболу со счетом 75:51 (28:14; 13:12; 14:11; 20:14). Встреча проходила в Екатеринбурге на арене ДИВС «Уралочка» при 1,5 тыс. зрителей.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Единственный трехочковый бросок игрока БК "УГМК" Елены Бегловой Фото: Александр Стародумов Фанаты БК «УГМК» Фото: Александр Стародумов Сольный проход защитницы баскетбольного «УГМК» Виктории Завьяловой Фото: Александр Стародумов Следующая фотография 1 / 3 Единственный трехочковый бросок игрока БК "УГМК" Елены Бегловой Фото: Александр Стародумов Фанаты БК «УГМК» Фото: Александр Стародумов Сольный проход защитницы баскетбольного «УГМК» Виктории Завьяловой Фото: Александр Стародумов

Первая четверть задала разгромный тон игре, за которой гостьи из Омска не успевали по скорости. «Нефтяник-Титан» смог попасть в корзину только на шестой минуте четверти. Также разница темпа команд помогала «УГМК» зарабатывать штрафные броски, ведь омским титанам оставалось только фолить, догоняя соперниц. Преимущество для хозяек составило 14 баллов (28:14). Наибольшее количество очков набрала пара игроков лисиц Александрия Бентли и Меган Уокер (8 очков).

Во второй четверти «Нефтяник-Титан» местами адаптировался к атакующим действиям соперниц и даже закрывал им позиции для прохода, вынуждая бросать с трехочковой линии в молоко. Однако низкая реализация в купе с блокировками лисиц не позволили сократить отрыв. Результативность хозяек и фолы соперниц увеличили отставание гостей на одно очко (15 баллов).

Третья четверть продолжила показывать превосходство баскетбольной команды «УГМК» по игре. Омским титанам лишь оставалось показывать свою лучшую игру, надеясь на лучшее. В лучшие бомбардиры к завершающей части выбилась нападающая Меган Уокер (12 очков). Отставание увеличилось до баллов.

В последней четверти хозяйки дожали соперниц в лице «Нефтяника-Титана» и отрыв от гостей пересек отметку в 20 очков. Результат за последнюю четверть 20:14. Итоговый счет 75:51.

Лучший снайперы встречи Меган Уокер «УГМК» и Мария Черепанова «Нефтяник-Титан» (12 очков).

Напомним, первый тур БК «УГМК» сыграл в прошлое воскресенье, где обыграл на выезде женский баскетбольный клуб «Динамо-Москва» со счетом 62:86 (5:21; 14:30; 20:15; 23:20). Лучший игроком того матча была признана уральская баскетболистка Тина Крайишник (15 очков).

Александр Стародумов

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