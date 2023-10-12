В Тюмени для военной службы по контракту набирают женщин и иностранцев

В тюменских пунктах отбора на военную службу по контракту принимают женщин от 18 до 50 лет и граждан дружественных иностранных государств. При отборе в приоритете будут женщины с медицинским образованием, сообщили в пресс-службе правительства региона.

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Пойти на военную службу по контракту может любой житель региона до 60 лет, по отдельным военно-учетным специальностям (водители, механики-водители) — до 65 лет. Кандидаты должны обратиться в военный комиссариат по месту жительства или в пункт отбора в Тюмени на ул. Республики, 2.

За службу на территории России контрактники получают единовременную федеральную выплату в 195 тыс. руб., единовременную губернаторскую выплату в 100 тыс. руб. и ежемесячную зарплату в 35–40 тыс. руб.

За службу в зоне СВО служащие помимо единовременной федеральной и губернаторской выплаты в 195 тыс. руб. и 100 тыс. руб. получают от 204 тыс. руб. ежемесячно при выполнении боевых задач, а также дополнительные выплаты за подбитую технику, активные наступательные действия.

Ева Коршунова

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