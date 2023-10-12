«Яндекс Погода»: 13 октября в Черноземье будет дождливо, до +17°

В пятницу, 13 октября, на территории регионов Черноземья будет преимущественно дождливо, а среднесуточная температура составит от +14° до +17°, следует из прогноза сервиса «Яндекс Погода».

Ливни ожидаются в Белгородской области, где отметка термометра поднимется до +16°. Жителей Орловской области ждет малооблачная погода, воздух прогреется до +14°. В остальных регионах Черноземья ожидаются небольшой дождь, температура в Воронежской области поднимется до +17°, в Курской — до +16°, в Липецкой и Тамбовской — до +15°.

Мария Старикова