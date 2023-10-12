Британский лоукостер EasyJet решил докупить 257 самолетов Airbus

Британский лоукостер EasyJet объявил, что может приобрести у Airbus 157 самолетов A320neo и A321neo на общую сумму порядка $20 млрд. Таким образом, авиакомпания увеличит объем заказов у европейского авиаконцерна вдвое. В случае одобрения предложенной сделки акционерами EasyJet британская компания получит от Airbus к 2034 году 315 самолетов, которые должны будут прийти на смену A319-м. Кроме того, лоукостер готов в случае необходимости приобрести еще 100 лайнеров у Airbus.

По словам генерального директора EasyJet Йохана Лундгрена, этот договор с Airbus «позволит продолжить модернизацию и рост парка самолетов EasyJet после 2028 года, обеспечивая при этом существенные преимущества, включая экономическую эффективность и повышение устойчивости».

Кроме того, EasyJet представил обновленный прогноз по годовой прибыли. Компания ожидает получение чистой прибыли по итогам 2023 финансового года, который завершился 31 сентября, в размере £440–460 млн ($542–567 млн). В среднесрочной же перспективе лоукостер намерен выйти на годовой показатель прибыли более £1 млрд.

Кирилл Сарханянц