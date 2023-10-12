«Росводоканал Краснодар» заменил водопровод в Юбилейном микрорайоне

Около 500 метров водовода диаметром 315 мм заменил «Росводоканал Краснодар». Новые сети проложены по ул. Платановый Бульвар от ул. Проспект Чекистов до ул. Бульварное Кольцо.



Специалисты водоканала проложили новый водовод, используя технологию горизонтально направленного бурения. Это метод бестраншейной прокладки сетей, который позволяет избежать масштабных перекопов.

«Мы заменили изношенный стальной трубопровод на новый пластиковый с высокими технологическими характеристиками и сроком эксплуатации не менее 50 лет. Также построили 5 новых колодцев, а во время переключения абонентов на новую сеть демонтировали старую запорную арматуру и установили новую. Все работы были спланированы так, чтобы не ограничивать водоснабжение и не отключать горожан от воды»,— рассказал директор по производству «Росводоканал Краснодар» Станислав Гераськов.

Замена водовода выполнена в рамках реализации производственной программы. Сейчас на месте выполняются работы по благоустройству.

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