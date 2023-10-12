На Кубани на 37% понизили компенсацию затрат на покупку молодняка крупного скота
На Кубани на 37,5% понизили ставку возмещения части затрат на покупку племенного молодняка крупного рогатого скота. Соответствующий приказ министерства сельского хозяйства региона опубликован на портале администрации Краснодарского края.
Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ
Ставка субсидии составит 50 тыс. руб. на одну голову молочных или мясных телок и нетелей. Приказ вступит в силу с 13 октября текущего года. В мае 2022 года ставка составляла 80 тыс. руб. на 1 голову молодняка КРС.
В 2022 году стало известно о строительстве селекционно-генетического центра на 1,2 тыс. коров в Павловском районе. Объем инвестиций в проект достигает 1,7 млрд руб. Окончание работ запланировано на 2025 год.
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