На Кубани на 37% понизили компенсацию затрат на покупку молодняка крупного скота

На Кубани на 37,5% понизили ставку возмещения части затрат на покупку племенного молодняка крупного рогатого скота. Соответствующий приказ министерства сельского хозяйства региона опубликован на портале администрации Краснодарского края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Ставка субсидии составит 50 тыс. руб. на одну голову молочных или мясных телок и нетелей. Приказ вступит в силу с 13 октября текущего года. В мае 2022 года ставка составляла 80 тыс. руб. на 1 голову молодняка КРС.

В 2022 году стало известно о строительстве селекционно-генетического центра на 1,2 тыс. коров в Павловском районе. Объем инвестиций в проект достигает 1,7 млрд руб. Окончание работ запланировано на 2025 год.

Анастасия Донскова

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