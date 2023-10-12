По моей инсайдерской информации, обследование моста и склонов, а также расположенных на них инфраструктурных коммуникаций, показало, что разрушения гораздо серьезнее, чем считалось при первичных осмотрах и проверках. Дело и в разрушениях этого года, и в ошибках, которые были допущены при реконструкции 12-летней давности.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Специалисты точнее меня скажут, в чем там были проколы, в проектировании ли или в строительстве, но сейчас ремонт моста не может обойтись без переукладки труб. Сваи забиты, но вода в них скапливается, существующая конструкция долго не выдержит. На ее основе опасно проводить дальнейшее обновление. К тому же, с той стороны, где произошло разрушение (четная сторона улицы Карла Маркса), оказалось, что не поможет забить сваи, укрепить сооружение и засыпать этот «пятачок» грунтом.

Опять же, около 12 лет назад он был сделан на скорую руку, и в текущей ситуации выходом может стать террасирование. Оно повлечет за собой более серьезное укрепление стен и создание новых опор. Что это значит? Во-первых, что объекту потребуется на реконструкцию гораздо больше первоначально планируемых средств. Во-вторых, все работы нужно будет вести особенно аккуратно. Сам Каменный мост — памятник архитектуры, но к тому же он с трех сторон окружен историческими объектами — Александринским приютом, усадьбой Герасимова с флигелем и домом Волкова, а также в непосредственной близости Воскресенская церковь.

Все это может затянуть работы как минимум по проектированию, а как максимум — еще и по поиску средств на переукладку оснований около моста и дальнейшему ремонту, который нужно будет проводить максимально бережно. Проблема, на мой взгляд, серьезная и дорогая для Воронежа во всех смыслах. Но так как Каменный мост — один из символов города, он оправданно требует, чтобы к нему и его сохранению в будущем отнеслись осознанно.

Депутат гордумы Воронежа Александр Сысоев