Экс-главу тамбовской фирмы будут судить за кражу коммунальных платежей

В Тамбовской области прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу о хищении почти 9 млн руб. у ресурсоснабжающих компаний (ч. 4 ст. 159 УК РФ, до 10 лет лишения свободы), сообщили в Генеральной прокуратуре РФ. По информации «Ъ-Черноземье», перед судом предстанет бывший гендиректор местной компании ООО «Интел-Сервис» Юлия Дороненкова.

Уголовное дело было возбуждено ОМВД России по Тамбовскому району. По версии следствия, с июня 2020 года по декабрь 2021-го обвиняемая похитила более 8,6 млн руб., которые поступили от собственников квартир в качестве оплат коммунальных услуг и подлежали перечислению ресурсоснабжающим организациям.

Дело передадут на рассмотрение в Тамбовский райсуд после вручения копии обвинительного заключения.

ООО «Интел-Сервис» зарегистрировано в Тамбове в 2011 году. Согласно Kartoteka.ru, уставный капитал — 10 тыс. руб. Компания занималась деятельностью в области права и бухгалтерского учета, сейчас она находится в процедуре банкротства. Выручка ООО в 2022 году составила 17,9 млн руб., чистая прибыль — 2,3 млн руб.

Сергей Толмачев