Цена на подержанные автомобили в Ростове выросла на 8% в сентябре

В Ростове-на-Дону стоимость подержанных автомобилей в возрасте до 15 лет в минувшем сентября увеличилась на 8%, выяснили аналитики Авто.ру. Об этом сообщает пресс-служба компании. Цены на новые автомобили выросли 2,5-5,9%.

Больше всего среди подержанных авто в сентябре подорожал ВАЗ Chance — средняя стоимость превысила 291 тыс. руб., что на 28% больше показателей предыдущего месяца. На втором месте — Renault Sandero, стоимость которого в минувшем месяце выросла на 18,6% (в среднем на 707 тыс. руб.). Также в топ подорожавших авто с пробегом вошли Opel Astra 2012-2018 (+16,1%), Opel Astra 2009-2012 (+14,2%), Chevrolet Aveo (+13,6%) и Hyundai Getz (+13,2%).

В категории новых автомобилей в сентябре лидером по росту цен стал Geely Tugella, подорожавший в среднем на 5,9% — до 4,5 млн руб. Второе место занял Москвич 3 — рост на 4,6% (средняя цена составляет 2,2 млн руб.). Автомобили марки Changan подорожали в среднем на 2,5-37%. В зависимости от модели стоимость машины варьируется от 2,3 млн до 4,4 млн руб. Также в цене прибавили Geely Monjaro (+2,4%), EXEED LX (+2,3%) и УАЗ Patriot (+2,1%).

«Больше всего за сентябрь в Ростове-на-Дону в цене упали автомобили китайских автобрендов: Changan UNI-V (средняя стоимость упала на 4,3%) и Exeed TXL (средняя стоимость снизилась на 3,7%). Также в городе подешевели Exeed VX (на 1,8%), Omoda S5 (на 1,5%) и Toyota Camry (на 0,9%)»,— отмечает пресс-служба Авто.Ру.

Анастасия Назарова