Девелопер Glorax за девять месяцев увеличил земельный банк до 5 млн кв. м

По итогам девяти месяцев 2023 года девелопер Glorax увеличил земельный банк до 5 млн кв. м, следует из операционных результатов компании. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года показатель вырос на 25%.

Объем квадратных метров в стадии строительства и проектирования в январе–сентябре вырос в два раза и достиг 2 723 тыс. кв. м. Средняя цена квадратного метра жилой недвижимости составила 267 тыс. руб.

Суммарный объем продаж жилой недвижимости за девять месяцев увеличился по количеству сделок на 22%, по площади — на 35% , по стоимости — на 21%. Доля контрактов с участием ипотечных средств составила 59%.

С начала 2023 года Glorax вышел в три новых региона: Нижний Новгород, Ленинградскую область и Казань. Вице-президент блока экономики и финансов компании Глеб Шурпик отметил, что текущий год представляют особую важность для Glorax, поскольку в 2025 году девелопер готовится выйти на IPO (публичное размещение акций).

«В настоящее время мы сосредоточены на том, чтобы расширить и диверсифицировать портфель проектов, в том числе за счет экспансии в другие перспективные регионы»,— добавил господин Шурпик.

По словам вице-президента, к концу года Glorax намерен закрыть еще шесть сделок, которые в настоящее время находятся в проработке. Согласно прогнозам девелопера, объем строительства в 2023 году увеличится в 1,5 раза по сравнению с 2022 годом и составит порядка 700 тыс. кв. м.

Компания Glorax основана в 2014 году и занимается девелопментом жилой, коммерческой и общественной недвижимости. География деятельности — Москва, Петербург, Ленинградская область, Нижний Новгород и Казань. В текущем портфеле компании представлено 16 проектов, 8 из которых, суммарной площадью 688 тыс. кв. м, находятся в активной стадии строительства.

Милена Костерева