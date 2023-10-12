В развитие мукомольного завода в Лабинске инвестируют 600 млн рублей

Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев посетил мукомольный завод в Лабинске. В его развитие планируют инвестировать 600 млн руб., рассказали в пресс-службе региональной администрации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края

Глава края отметил, что экспорт пшеницы является традиционным для Кубани направлением. Вместе с тем, по словам господина Кондратьева, кубанских аграриев сегодня призывают заниматься переработкой и формировать добавочную стоимость. Власти видят в этом потенциал и главную перспективу развития сельского хозяйства региона.

«В Лабинске работает крупное современное предприятие, которое способно производить качественные и конкурентоспособные сорта муки. Важно воспользоваться его возможностями, исходя из запроса оперативно выстроить новые логистические цепочки, занять рынки дружественных стран, Азии и Африки»,— рассказал губернатор.

На предприятии собираются увеличить объемы производства, для этого создадут современную систему по переработке зерна пшеницы в муку. Запланировано открытие двух мельниц, которые смогут обрабатывать 500 тонн зерна ежедневно, а также создание других производственных объектов. На предприятии уже проектируют мельницу и металлические силосы, заключен договор с поставщиком оборудования. Модернизацию планируют завершить в следующем году. В итоге на заводе появится более 90 новых рабочих мест.

Вячеслав Рыжков

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