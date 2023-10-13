«Нужно вовлекать большее количество предприятий»

Несмотря на широкое взаимодействие компаний Челябинской области и Республики Беларусь, потенциал для их сотрудничества реализован не полностью, поскольку многие предприятия региона и страны не знают друг друга. Такую позицию в ходе встречи с делегацией из республики выразил губернатор Алексей Текслер. Глава региона отметил, что в 2022 году ощутимо вырос объем импорта из Беларуси в Челябинскую область, и высказал необходимость в усилении связей между сторонами. Эксперты считают, что взаимодействие между республикой и регионом может усилить более активный обмен технологиями и научно-техническими наработками.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба правительства Челябинской обл. Фото: Пресс-служба правительства Челябинской обл.

В Челябинской области необходимо увеличивать число предприятий, которые взаимодействуют с партнерами из Беларуси. Об этом в рамках встречи с делегацией республики во главе с премьер-министром Романом Головченко заявил губернатор Алексей Текслер.

Сегодня почти 1 тыс. предприятий Челябинской области поставляют продукцию в Беларусь. На экспорт в республику, в том числе, идут автомобили «Урал», бульдозеры, продукты питания, черные металлы и изделия из них. На Южный Урал из Беларуси импортируется дорожно-строительная и сельхозтехника, грузовики БелАЗ, запчасти для автомобилей и тракторов, молоко, картофель, лекарства и трикотаж.

Глава региона отметил, что сегодня на Южном Урале есть сформированный пул организаций из различных сфер, которые сотрудничают с белорусскими компаниями. «Нам нужно расширить их число, вовлечь во взаимодействие большее число предприятий. Необходимо резко нарастить наше взаимодействие, чтобы бизнес Челябинской области и республики больше узнал друг о друге. Это связано с тем, что у нас свободные ниши и новые возможности для дальнейшего сотрудничества»,— пояснил Алексей Текслер. Губернатор отметил, что сегодня Беларусь выступает для Челябинской области важным стратегическим партнером и приоритетом в международном сотрудничестве.

«Нас связывает долгая история. Мы сотрудничаем в сферах металлургии, машиностроения, приборостроения, активно взаимодействуем в сфере сельского хозяйства, стремимся развивать наши торгово-экономические и гуманитарные связи,— поясняет Алексей Текслер.— И мы видим положительные результаты. Даже в условиях колоссального санкционного давления взаимный оборот республики и Челябинской области остается на довольно высоком уровне и постоянно растет. Так, в 2022 году объем импорта из Беларуси на Южный Урал увеличился на 75% по сравнению с 2021 годом. На этом в большой степени сказалась реализация задач по импортозамещению: предприятия республики во многом заменили южноуральским партнерам ушедшие с рынка западные компании».

По данным правительства Челябинской области, за январь–март товарооборот Челябинской области с Белоруссией составил $127,7 млн, что на 32,7% больше, чем в том же периоде прошлого года.

Премьер-министр Беларуси Роман Головченко на встрече с руководством региона назвал важной задачей поддержку положительного тренда, который сложился в торгово-экономическом сотрудничестве Челябинской области и республики. Он отметил, что товарооборот республики с регионом в прошлом году составил $500 млн, что на 20% больше, чем в 2021-м. «Результаты восьми месяцев этого года говорят о том, что есть все основания преодолеть этот рубеж в этом году и продемонстрировать уверенный рост к успешному 2022 году»,— подчеркнул Роман Головченко. По его словам, сейчас есть потребность в развитии промышленной кооперации Челябинской области и Белоруссии.

«Также перспективная точка роста — развитие сельского хозяйства. Здесь вопросов нет, поставки продуктов питания налажены и идут. Попрошу очень внимательно проанализировать белорусские предложения, которые касаются как поставок оборудования, так и комплексных решений по строительству “под ключ” различных объектов сельхозназначения — овощехранилищ, молочных товарных ферм, линий подготовки семян, зерносушильных комплексов»,— заявил Роман Головченко.

Председатель комитета по промышленности Челябинского регионального отделения «Опоры России» Павел Золотов называет эффективными методами для укрепления сотрудничества региона и соседнего государства усиление обмена практиками, экспертами и каналами сбыта. «В Беларуси присутствуют сильные отрасли такие как машиностроение, химическая, пищевая промышленность, энергетика и АПК. Это открывает возможности для сотрудничества с Челябинской областью, которая также имеет большой промышленный потенциал. Взаимодействие между Беларусью и нашим регионом может усилить более активный обмен технологиями и научно-техническими наработками»,— считает Павел Золотов. Он добавляет, что республика имеет высокий уровень компетенции инженерных кадров, что может способствовать большему развитию промышленности в Челябинской области.

Михаил Бычков