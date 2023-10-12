В нижегородских школах откроют спецклассы для углубленного изучения точных наук

В Автозаводском районе Нижнего Новгорода четыре муниципальные школы и один лицей подписали соглашения с Горьковским автозаводом (ГАЗ) о создании инженерно-технологических классов с углубленным изучением точных наук.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Профильные классы станут частью системы подготовки кадров для ГАЗа. На средства автозавода будет модернизирована материально-техническая база кабинетов физики и математики. Учителя школ-участниц проекта пройдут дополнительное обучение по новым компетенциям.

Сейчас в 17 школах Нижнего Новгорода работают 32 профильных класса, созданных при участии крупных промышленных и транспортных предприятий — ГАЗа, авиастроительного завода «Сокол», судостроительного завода «Красное Сормово» и «Нижегородского метро».

Как писал «Ъ-Приволжье», весной на старте приемной кампании в вузы представители нижегородских университетов отмечали, что количество абитуриентов, поступающих на технические специальности по баллам ЕГЭ по физике и математике, год от года снижается. Вузам не всегда в первую волну удается набрать полный комплект студентов даже на бюджетные места.

Андрей Репин