Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

В нижегородских школах откроют спецклассы для углубленного изучения точных наук

В Автозаводском районе Нижнего Новгорода четыре муниципальные школы и один лицей подписали соглашения с Горьковским автозаводом (ГАЗ) о создании инженерно-технологических классов с углубленным изучением точных наук.

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Профильные классы станут частью системы подготовки кадров для ГАЗа. На средства автозавода будет модернизирована материально-техническая база кабинетов физики и математики. Учителя школ-участниц проекта пройдут дополнительное обучение по новым компетенциям.

Сейчас в 17 школах Нижнего Новгорода работают 32 профильных класса, созданных при участии крупных промышленных и транспортных предприятий — ГАЗа, авиастроительного завода «Сокол», судостроительного завода «Красное Сормово» и «Нижегородского метро».

Как писал «Ъ-Приволжье», весной на старте приемной кампании в вузы представители нижегородских университетов отмечали, что количество абитуриентов, поступающих на технические специальности по баллам ЕГЭ по физике и математике, год от года снижается. Вузам не всегда в первую волну удается набрать полный комплект студентов даже на бюджетные места.

Андрей Репин

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...