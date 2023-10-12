Аренда трехкомнатных квартир в Челябинске подорожала на 15,7%

Средняя ставка аренды трехкомнатных квартир в Челябинске с начала года выросла на 15,7%, до 32,2 тыс. руб. Об этом сообщается в исследовании портала недвижимости «Мир квартир».

Менее всего в Челябинске увеличилась средняя ставка аренды двухкомнатных квартир — на 8,7%, до 22,5 тыс. руб. За третий квартал она подорожала на 0,7%. Средняя ставка аренды однокомнатных квартир с января этого года увеличилась на 14,8%, до 17 тыс. руб. За третий квартал ее рост составил 0,2%.

Среди городов с населением более 300 тыс. руб. ощутимее всего аренда «однушек» с начала года подорожала в Сочи (+29%), Магнитогорске (+28,8%) и Махачкале (+22,4%). Наименьший рост ставки отмечен в Ленинградской области (+0,1%) и Ставрополе (+1,4%).

«Из-за роста цен на рынке новостроек и вторичной недвижимости, роста процентов по ипотеке жилье становится все менее доступным для покупки в собственность. И для все большего количества людей аренда становится единственным способом решения жилищного вопроса,— считает гендиректор портала «Мир квартир» Павел Луценко.

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