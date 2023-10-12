В Анапе начали проверку по факту пожара в школе на улице Крымской

В Анапе начали проверку причин и обстоятельств пожара, произошедшего 12 октября в МБОУ СОШ №2 на улице Крымской. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Краснодарского края.

По данным ведомства, сообщение о возгорании поступило диспетчеру около 12:00. По предварительной информации, произошло возгорание электропроводки, из-за чего помещения школы заполнил дым. Учителей и детей эвакуировали из здания.

«Причиной возгорания на площади 0,5 квадратных метров явилась неисправность электрического удлинителя, использовавшегося для подключения рабочего ноутбука учителя»,— говорится в сообщении.

Очаг возгорания до приезда пожарных потушили сотрудники школы с помощью огнетушителя. Погибших и пострадавших в результате происшествия нет.

Анастасия Донскова

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