На Кубани осудили за взяточничество экс-начальника отдела по борьбе с коррупцией

В Белореченске перед судом предстал бывший начальник ОЭБиПК ОМВД России по Белореченскому району. Его признали виновным во взяточничестве, рассказали в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: pixabay.com Фото: pixabay.com

По данным ведомства, экс-майор полиции, будучи начальником отдела по борьбе с коррупцией районного ОВД, с июля 2020 года по март 2021 получил взятку в размере 70 тыс. руб за общее покровительство и попустительство по службе от владельца одного из предприятий муниципалитета. За это бывший полицейский предупреждал предпринимателя о предстоящих проверках, указывал места, где дежурят экипажи ДПС, помогал избежать ответственности за перегруз транспорта предприятия с инертными материалами и добывал для взяткодателя сведения о контрагентах и транспортных средствах, которые тот запрашивал.

Подсудимого приговорили к трем годам и трем месяцам тюрьмы. Срок заключения бывший майор будет отбывать в колонии общего режима. Он также должен будет выплатить 1 млн руб. штрафа. Фигуранту запретили на три года занимать должности на госслужбе.

Вячеслав Рыжков

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