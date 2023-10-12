На Кубани осудили иностранца за контрабанду наркотиков

Краснодарский краевой суд вынес приговор гражданину Узбекистана, торговавшему наркотиками. Об этом сообщила Объединенная пресс-служба судов Краснодарского края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

В ходе заседания было установлено, что в марте текущего года злоумышленник с сообщниками купили 300 свертков метадона в Москве. Фигурант вывез партию наркотических веществ на такси в Краснодарский край, спрятав метадон в пакет от круассанов. Для дальнейшей транспортировки запрещенного груза в Сочи мужчина спрятал наркотики в беспроводную аудиоколонку. Прибыв на курорт, злоумышленник разложил часть свертков по закладкам, вторую часть мужчина попытался вывезти в Абхазию. Наркотики обнаружили сотрудники пограничного управления ФСБ России по Краснодарскому краю.

В отношении наркоторговца возбудили уголовное дело по п. 3 ст. 30 ч. 5 ст. 228.1 (покушение на сбыт наркотиков в особо крупном размере) и п. «а» ч. 4 ст. 229.1 УК РФ (контрабанда наркотиков). Фигурант признал свою вину в суде и раскаялся в содеянном. Злоумышленнику назначили наказание в виде лишения свободы в колонии строгого режима в течение 16 лет. Приговор не вступил в законную силу.

Анастасия Донскова

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