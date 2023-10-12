Воронежским коммунальщикам хотят закупить технику на 155 млн рублей

В Воронеже районным комбинатам благоустройства (КБУ) до конца 2023 года планируют закупить 23 единицы коммунальной техники на 154,9 млн руб. Об этом сообщил руководитель городского управления дорожного хозяйства Олег Котов в ходе заседания комиссии по ЖКХ в гордуме Воронежа. По его словам, поставлено 50% от запланированного количества спецмашин. Также КБУ планируют приобрести 92,5 тыс. т пескосмеси — заготовлено уже 70% от планируемого объема, оставшуюся смесь будут докупать по мере необходимости.

Глава комбината благоустройства Ленинского района Константин Дундуков заявил о нехватке водителей спецтехники, «хотя зарплата водителя трактора даже в летний период вполне достойная и составляет порядка 50 тыс. руб., а в зимний она намного выше». О таких же трудностях сообщили и в КБУ Советского района.

В ответ на жалобы депутаты предложили рассмотреть возможность найма водителей, занятых в сельском хозяйстве. «Зимой у них не сезон, и они могли бы работать в холодное время года на снегоуборочной технике. Но для этого жителям районов области необходимо предоставить муниципальное жилье в Воронеже на этот период»,— считают в гордуме. Господин Котов сказал, что администрация рассматривает такую возможность.

Штат «работников ручной уборки» в этом году насчитывает 433 человека. В случае сильных снегопадов управы могут привлечь дополнительную технику и людей на договорной основе. Комбинаты начнут работать в зимнем режиме 1 ноября.

Алина Морозова

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