«РусГидро» через суд взыскало свои акции с ликвидированной ирландской компании

Арбитражный суд Красноярского края удовлетворил иск ПАО «РусГидро» (MOEX: HYDR) к АО «ВТБ Регистратор» (является держателем реестра акционеров «РусГидро») о признании права собственности на более 8 млн штук акций компании, принадлежащих ликвидированной Cossington Overseas Limited (Ирландия). Судебное заседание состоялось сегодня, 12 октября, следует из картотеки суда.

С исковым заявлением в суд «РусГидро» обратилось в конце июля. Компания указывала, что Cossington Overseas Limited была ликвидирована более пяти лет назад, однако ее акции не были распределены между новыми владельцами, из-за чего являлись бесхозяйным имуществом. «РусГидро» отмечало, что наличие в реестре акционеров компании ликвидированного лица препятствует свободному обращению акций, поскольку подлежащие выплате дивиденды фактически оказались заморожены.

«РусГидро» — крупнейшая электроэнергетическая компания России, объединяющая государственные энергоактивы в Сибири и на Дальнем Востоке совокупной мощностью 38 ГВт. Основным акционером «РусГидро» выступает Росимущество (62,2%), 12,37% принадлежит ВТБ (MOEX: VTBR), еще 9,61% — En+ Group (MOEX: ENPG).

Милена Костерева