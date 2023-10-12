По факту избиения шестиклассницы на уроке возбуждено уголовное дело

Уфимский межрайонный следственный отдел СКР по Башкирии возбудил уголовное дело по признакам халатности (ч. 1 ст. 293 УК РФ) по факту причинения телесных повреждений шестикласснице от одноклассников. Об этом сообщили в пресс-службе СКР по Башкирии.

10 октября в школе в деревне Савалеево на уроке во время отсутствия учителя в классе между 12-летней девочкой и двумя 11-летними одноклассниками «произошел словесный конфликт», указано в сообщении. Затем мальчики избили ее руками и ногами, причинив травмы. После уроков девочку доставили в больницу.

Вчера пострадавшую доставили в РДКБ бригадой санитарной авиации. Она находится на стационарном лечении в отделении травматологии, состояние средней тяжести, сообщили «Ъ-Уфа» в министерстве здравоохранения Башкирии.

Проводятся следственные действия, допрашиваются родители детей, ученики, руководство и учителя школы, исследуются жилищно-бытовые условия проживания семьи, сообщили в управлении СКР. Также проверят, насколько работники школы обеспечивают безопасность учеников на территории учебного заведения и своевременно оказывают первую медицинскую помощь, добавили в ведомстве.

Майя Иванова

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