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Долг теплоснабжающих предприятий Дона составляет 843,4 млн рублей

На начало октября общая сумма просроченной задолженности теплоснабжающих организаций Ростовской области составила 843,4 млн рублей, сообщает пресс-служба ООО «Газпром межрегионгаз Ростов-на-Дону».

По ее данным, наибольшая сумма задолженности у коммунальных предприятий Таганрога —415,314 млн руб. что на 43,5 млн руб. больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Задолженность Новочеркасска — 137,3 млн руб. (рост на 13,7 млн руб.); Азова — 79,5 млн руб. (рост на 3,8 млн руб.). Отмечается также, что крупную задолженность накопили теплоснабжающие организации Новошахтинска и УМП ЖКХ Кулешовского сельского поселения, а также АО «Теплокоммунэнерго» г. Ростов-на-Дону.

В то же время МУП «Красносулинские городские теплосети» сумело понизить сумму задолженности по сравнению с прошлым годом до 72 млн руб. (- 9 млн руб. ).

Для сокращения задолженности «Газпром межрегионгаз Ростов-на-Дону» ведет переговоры с районными и городскими администрациями и представителями ТСО.

«В работе с должниками из числа ТСО мы применяем все предусмотренные законодательством меры: начисляем штрафы и пени, взыскиваем задолженность через суд, в отдельных случаях прибегаем к ограничению газоснабжения»,—приводятся в сообщении слова заместителя гендиректора ООО «Газпром межрегионгаз Ростов-на-Дону» Павла Бережного.

Сергей Иванов

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