Туристические объекты Сочинского нацпарка переходят на зимний режим работы

В Сочинском национальном парке сообщили, что популярные туристические объекты переводят на зимний режим работы. В ближайшие дни изменится график их посещения.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Сочинский нацпарк Фото: Сочинский нацпарк

«Агурское ущелье» и «Орлиные скалы» с 12 октября принимают туристов с 9:00 до 17:00. Касса в районе горы Ахун открыта в этом же временном промежутке.

С воскресенья, 15 октября, парк «Дендрарий» и выставочная экспозиция «Вилла Надежда» будут работать с 9:00 до 18:00. Обратиться в кассы туристы смогут с 9:00 до 17:00. В промежуток с 17:00 до 18:00 парк будет работать только на выход.

Вячеслав Рыжков

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