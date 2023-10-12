Воронежский Дом архитектора возглавила Алина Рындина, до этого являвшаяся координатором мероприятий. Об этом сообщает издание De facto. Должность руководителя Дома архитектора стала вакантной после того, как замещавшая ее Екатерина Белоус перешла на другое место работы. Кандидатура госпожи Рындиной была утверждена в ходе заседания правления регионального отделения Союза архитекторов.

«С сегодняшнего дня Дом архитектора возглавляет Алина Рындина. Желаю коллеге новых интересных проектов, в которых готов лично участвовать. Нам очень важно привлекать активных, грамотных молодых людей в профессию, а также сохранять преемственность, передавать опыт и знания»,— цитирует De facto председателя воронежского отделения Союза архитекторов России Константина Кузнецова.

Алина Рындина — выпускница Воронежского государственного архитектурно-строительного университета и Санкт-Петербургского государственного института культуры. Сейчас проходит обучение по направлению «Реконструкция и реставрация архитектурного наследия».

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