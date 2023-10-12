В Волгоградской области создадут единую систему реабилитации участников СВО

Единая система реабилитации участников СВО появится в Волгоградской области. Как сообщает пресс-служба губернатора Андрея Бочарова, решение глава региона озвучил на встрече с участниками боевых действий и членами их семей, прошедшей на площадке профильного общественного штаба.

Чиновники планируют, что в единую систему войдут ряд объектов.

Так «Многопрофильный Центр поддержки семьи, участников боевых действий, участников специальной военной операции и членов их семей» появиться у подножья Мамаева Кургана — там будут доступны программы медицинской, психологической и социальной реабилитации, профориентации, «а также поддержки защитников Отечества и их семей по широкому кругу вопросов трудоустройства и жизнеустройства».

Еще один реабилитационный центр появится в задании больницы № 3 — господин Бочаров подтвердил намерение передать сооружение под соответствующие нужды.

Запланирован и ремонт в областном госпитале ветеранов, который собираются оснастить для «системного восстановления здоровья и долговременного ухода за пациентами».

Санаторно-реабилитационный комплекс появится в Среднеахтубинском районе.

По каждому объекту регион планирует выйти на проектирование уже в этом году, а в следующем приступить к созданию.

Вести все объекты в эксплуатацию чиновники рассчитывают в течение 5-7 лет.

«Общий объем средств, направленных централизованно на прямую поддержку военнослужащих и членов их семей, в Волгоградской области уже превысил 3 млрд руб. И это еще не окончательная цифра, потому что многие жители Волгоградской области еще и самостоятельно оказывают помощь и поддержку участникам СВО и их семьям», — уточнил губернатор.

Никита Маркелов

Чтобы всегда быть в курсе, для вас — наш Telegram.