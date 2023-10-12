В ближайшие выходные в Татарстане потеплеет до 17 градусов выше нуля

В Татарстане 15 октября, в воскресенье, температура воздуха ночью составит от +2 до +7°, днем существенно потеплеет — до +12..+17°. Об этом сообщает Гидрометцентр.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ

В предстоящие сутки в регионе будет облачная с прояснениями погода. Также прогнозируют дождь и сильный ветер 15–20 м/с, ночью локально до 24 м/с. Температуры ночью ожидаются +2..+7°, в дневные часы повысятся до +8..+13°. В субботу в Татарстане сохранится небольшой дождь ночью, но днем осадки маловероятны. Температура воздуха ночью составит от +1 до +6°, днем будет +7..+12°.

В начале следующей недели, по данным синоптиков, также будет теплая погода с температурой от +12 до +17°.

"Ъ-Казань"