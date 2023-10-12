Проект новой школы в Завьяловском районе Удмуртии завершили

Застройщик завершил проектирование школы, располагающейся в микрорайонах ZNAK и «Город Оружейников» в Завьяловском районе Удмуртии. Документы прошли госэкспертизу по технической части, есть готовность к началу строительства. Об этом рассказал гендиректор группы компаний «Железно» Юрий Захаров на встрече с главой региона Александром Бречаловым и основателем компании «КОМОССТРОЙ» Андреем Осколковым, пишет пресс-служба правительства республики. В 2023 году на территории новых микрорайонов проживает почти 7,5 тыс. человек.

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По словам господина Захарова, в плане получился IT кластер с бассейном и большим парком на территории. Для региона и страны в целом это будет современный образовательный объект. Глава Удмуртии рассказал, что в настоящее время рассматривается несколько вариантов финансирования объектов, в том числе адресная инвестиционная программа, проект «ДОМ.РФ» и концессионное соглашение.

Также прошел экспертизу проект дорог между двумя микрорайонами. По программе «Стимул» на 2024 год уже утверждено финансирование. Кроме того, министерство здравоохранения Удмуртии совместно с застройщиком рассматривает вариант открыть здесь детский участок.