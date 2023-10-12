В Белгороде в результате атаки украинского дрона тяжело ранен журналист Sputnik

В Белгороде тяжело ранены 29-летний журналист афганской редакции Sputnik Хайбар Акифи и его жена, сотрудница БГТУ имени В. Г. Шухова, Олеся Акифи в результате атаки беспилотного летательного аппарата самолетного типа, сообщил генеральный директор медиагруппы Sputnik.

В Минобороны сообщили, что 11 октября около 23:50 дежурные средства ПВО уничтожили украинский БПЛА самолетного типа над территорией Белгородской области. Его обломки упали на жилой дом и полностью его разрушили. В доме находились пять человек: Хайбар Акифи, его жена Олеся Акифи, их 4-летняя дочь Амина и родители Олеси Акифи. Родители Олеси Акифи и ребенок погибли.

Журналист и его жена были тяжело ранены, их доставили в реанимацию. Мужчина находится в коме, у него ожоги дыхательных путей, рук и ног. Состояние женщины оценивается как тяжелое, у нее перелом ноги и сотрясение мозга.

В результате падения беспилотника полностью разрушен один частный дом, еще два повреждены частично. Повреждения также получили три автомобиля.

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