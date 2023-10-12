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Коммерсантъ FM
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«Газпром нефть» договорилась с Узбекистаном о содействии в бурении скважин

«Газпром нефть» поможет оптимизировать процессы бурения скважин на месторождениях Узбекистана. Соответствующее соглашение в рамках форума «Российская энергетическая неделя» компания подписала с АО «Узбекнефтегаз». Предполагается, что сотрудничество с «Газпром нефтью» позволит «Узбекнефтегазу» сократить сроки строительства скважин более чем на 20%.

Соглашение предусматривает, что для строительства и эксплуатации скважин на месторождениях «Узбекнефтегаза» оператор проекта «Газпромнефть-Ноябрьскнефтегаз» разработает комплекс инженерных подходов и решений. Он предполагает технологический надзор за бурением, аудит бурового оборудования, а также разработку рекомендаций по изменению конструкции скважин и подбор оптимальной рецептуры буровых растворов.

«Газпромнефть-Ноябрьскнефтегаз» — дочернее общество «Газпром нефти». Компания реализует добычу нефти и газа на 37 месторождениях в Ямало-Ненецком и Ханты-Мансийском автономных округах. Общая площадь территории, на которой «Газпромнефть-Ноябрьскнефтегаз» ведет свою деятельность, превышает 47,5 тыс. кв. м.

Милена Костерева

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