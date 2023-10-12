«Траст» закрыл сделку по продаже Родниковского свинокомплекса

Банк непрофильных активов «Траст» закрыл сделку по продаже ООО «Родниковский свинокомплекс» в Челябинской области. Покупателем стал единственный участник состоявшихся в августе торгов – ООО «Управление агроактивами» (Красногорск Московской области), сообщает пресс-служба «Траста».

Итоговая цена сделки не называется. Как сообщал «Ъ-Южный Урал», по условиям аукциона, единственным участником которого было «Управление агроактивамии», стоимость 100% уставного капитала ООО «Родниковский свинокомплекс» составляла 1,1 млрд руб.

Предприятие, расположенное в Красноармейском районе, может производить 25 тыс. т мяса в год. Посадочная численность поголовья — 105 тыс. свиней.

Кроме того, банк «Траст» объявил о закрытии сделки по продаже птицефабрики «Комсомольская» в Пермском крае. Покупателем также является «Управление агроактивами».

По данным «СПАРК Интерфакс», ООО «Управление агроактивами» было зарегистрировано в Московской области в 2016 году. 99,9% уставного капитала принадлежит Денису Майорову, 0,1% – Виталию Бочкову. В декабре прошлого года «Управление агроактивами» приобрело у группы «Черкизово» АО «Птицефабрика „Башкирская“» за 2 млрд руб. «Черкизово» в свою очередь купило актив за неделю до продажи в составе ГК «Русское зерно» у банка «Траст». «Управление агроактивами» связывают с агрохолдингом «Таврос».