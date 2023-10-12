В Астрахани благодаря прокуратуре стало на 130 свалок меньше

Прокуратура Астрахани продолжает держать на контроле работу городской администрации в части ликвидации несанкционированных свалок, сообщила пресс-служба надзорного ведомства.

С начала 2023 года прокуроры нашли 139 мест складирования отходов. Уточняется. что выявленные объекты негативно влияли на санитарно-эпидемиологическую обстановку в Астрахани.

Надзорное ведомство вносило в адрес мэрии представления об устранении свалок. На данный момент убрали 130 штук.

Дарья Васенина

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