Компанию подозревают в мошенничестве на сиротском доме

В Ульяновске по материалам прокурорской проверки возбуждено уголовное дело по факту мошенничества, совершенного руководством компании Специализированный застройщик «СтройТехПартнер» (ООО, Ульяновск) при строительстве и сдаче многоквартирного дома для детей-сирот (ч. 3 ст. 159 УК РФ, до шести лет лишения свободы), сообщила в четверг прокуратура Ульяновской области.

ООО «СЗ “СтройТехПартнер”» создано в январе 2013 года, до мая 2023 года его владельцем и директором был Руслан Тухфетуллов. Как отмечается в материалах проверки прокуратуры, компания в 2018 году построила в райцентре Сенгилее 30-квартирный дом для детей-сирот на основании двух госконтрактов на продажу квартир, заключенных с региональным министерством промышленности, строительства, ЖКХ и транспорта. В мае 2018 года администрация выдала разрешение на эксплуатацию дома. Однако прокурорская проверка показала, что на сданном в эксплуатацию доме было выявлено множество нарушений и отклонений от проектной документации: вместо утепления перекрытия минеральными матами толщиной 180 мм были установлены пенополистирольные утеплители толщиной 30 мм, отсутствовали утеплители и вентиляция водомерного узла, изоляция из минеральных цилиндров на магистрали водоснабжения, электрообогрев трубопроводов, противопожарные муфты, насос с напорной аварийной канализацией, система отопления не соответствовала проектной документации и т.д. Всего замечаний — на несколько страниц акта проверки. Согласно предварительным выводам проверяющих, таким образом компанией совершено хищение бюджетных денежных средств, предназначенных для строительства многоквартирного дома и государству причинен ущерб на сумму свыше 100 тыс. руб.

В прокуратуре Ульяновской области отметили, что в ходе расследования органы следствия должны будут дать правовую оценку не только действиям застройщиков, но и органов МСУ, принимавших дом с недоделками. Ранее подобная оценка уже давалась. Так, в январе 2023 года после жалоб жильцов на холод в квартирах СУ СКР возбудило уголовное дело по факту халатности чиновников принявших в эксплуатацию дом для детей-сирот, построенный с нарушениями проекта. Тогда губернатор региона Алексей Русских заявил, что «принято решение поменять подход к закупке квартир для детей-сирот», отметив, что «важно делать упор на хорошее вторичное жилье, а также покончить с порочной практикой строительства для сирот отдельных домов по принципу „тяп-ляп“, как это делалось много лет».

Сегодняшнее уголовное дело по дому для сирот уже четвертое с 2019 года.

Сергей Титов, Ульяновск