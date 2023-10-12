На реализацию госпрограмм в Лабинском районе направили больше 2 млрд рублей

В 2023 году на реализацию госпрограмм в Лабинском районе Кубани направили больше 2 млрд руб. Об этом губернатор региона рассказал на встрече с жителями муниципалитета, где обсуждалось социально-экономическое развитие района.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края

Как отметил глава края, Лабинский район является одним из сильнейших в регионе. Развитие ведущих отраслей экономики сохраняется, реализуются нацпроекты и госпрограммы, ведется работа с инвесторами. Самым главным при этом, по словам господина Кондратьева, является интеграция роста бюджета в социально и экономически важные объекты — новые школы, детсады, спортивные центры, современные предприятия.

Лабинский район участвует в реализации 15 краевых государственных программ. Базовыми отраслями в муниципалитете являются промышленность, розничная торговля и сельское хозяйство. В валовом продукте Кубани АПК Лабинского района занимает почти треть — 32%.

«В этом году отмечен рост в розничной торговле — 118,2 процента, промпроизводстве — 108,2, в строительстве — 105,4 процента. Налоговые и неналоговые доходы консолидированного бюджета по району составили 1,7 миллиарда рублей. Это выше, чем в 2022 году, и в 1,5 раза больше, чем семь лет назад»,— сообщил первый вице-губернатор Кубани Игорь Галась.

Вениамин Кондратьев также сообщил, что на территории муниципалитета реализуются семь крупных инвестпроектов на сумму более 2 млрд руб. Развито в Лабинском районе и туристическое направление — в этом году муниципалитет посетили 50 тыс. туристов.

Вячеслав Рыжков

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