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Детский сад в Воткинском районе оштрафовали за падение ребенка из окна

В Воткинском районе Удмуртии один из детских садов оштрафовали за травмирование ребенка. Как сообщает пресс-служба прокуратуры региона, 2-летний воспитанник учреждения выпал из окна группового помещения, получив при этом травмы.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По данным надзорного ведомства, причиной травмирования стало ненадлежащее исполнение обязанностей работниками образовательной организации, в том числе ввиду нарушения требований при организации проветривания помещений.

Начальнику районного управления образования администрации Воткинского района вынесли представление, а в отношении дошкольного учреждения возбудили дело об административном правонарушении по ч. 2 ст. 5.57 КоАП РФ. Организации назначили штраф в размере 50 тыс. руб.

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