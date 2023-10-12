В Златоусте вооруженного ножами горожанина задержали с помощью пистолета

В Челябинской области сотрудники полиции применили огнестрельное оружие, чтобы задержать вооруженного ножами агрессивного жителя Златоуста. Раненого горожанина доставили в больницу, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

В ночь с 11 на 12 октября в ОМВД России по Златоусту позвонили жители одного из многоквартирных домов и сообщили, что их ранее неоднократно судимый сосед ведет себя неадекватно: он повредил дверь на девятом этаже и разбил стекла. Прибывшим на место полицейским агрессивный златоустовец с признаками опьянения оказал сопротивление, он забаррикадировался и сквозь двери поранил ножом руку одного из представителей власти.

На место происшествия дополнительно направили находившихся поблизости сотрудников ГИБДД и Росгвардии. «Вооруженный двумя ножами злоумышленник не реагировал на их неоднократные законные требования прекратить противоправные действия. В соответствии с законом „О полиции“ один из инспекторов применил огнестрельное оружие и обезвредил правонарушителя. Следственными органами принято процессуальное решение»,– сообщила Ирина Волк. В сопровождении полиции раненого доставили в больницу.

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