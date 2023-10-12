Мощи Георгия Победоносца на три дня привезут в Нижний Новгород

В Нижний Новгород 15 октября привезут ковчег мощами Георгия Победоносца. С 16 по 18 августа ковчег будет находиться в Александро-Невском кафедральном соборе на Стрелке.

Во время пребывания мощей в храме он будет открыт ежедневно с 09:00 до 22:00. Каждый день в храме будут проходить молебны и всенощные бдения. В день встречи ковчега пройдет крестный ход.

Ковчег привезут в Нижний Новгорода в рамках всероссийского молебна о победе, который стартовал 6 мая на Поклонной горе в Москве. С этого времени ковчег уже провезли по 80 городам России.

Андрей Репин