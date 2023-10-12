Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Мощи Георгия Победоносца на три дня привезут в Нижний Новгород

В Нижний Новгород 15 октября привезут ковчег мощами Георгия Победоносца. С 16 по 18 августа ковчег будет находиться в Александро-Невском кафедральном соборе на Стрелке.

Во время пребывания мощей в храме он будет открыт ежедневно с 09:00 до 22:00. Каждый день в храме будут проходить молебны и всенощные бдения. В день встречи ковчега пройдет крестный ход.

Ковчег привезут в Нижний Новгорода в рамках всероссийского молебна о победе, который стартовал 6 мая на Поклонной горе в Москве. С этого времени ковчег уже провезли по 80 городам России.

Андрей Репин

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...