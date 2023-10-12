В Сургуте проведут проверку после драки подростков с сотрудниками «Магнита»

В Сургуте прокуратура проведет проверки по сообщениям СМИ о драке подростков с сотрудниками магазина «Магнит», из которого они похитили алкоголь. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Ханты-Мансийского автономного округа.

Сейчас выясняются все обстоятельства произошедшего. Сотрудники ведомства дадут оценку деятельности сотрудников органов профилактики правонарушений среди несовершеннолетних, а также работе ОВД по своевременному реагированию на сообщения о совершении преступлений.

В данным момент также проводится доследственная проверка по данному инциденту, которая также находится на контроле прокуратуры.

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