В Сургуте проведут проверку после драки подростков с сотрудниками «Магнита»
В Сургуте прокуратура проведет проверки по сообщениям СМИ о драке подростков с сотрудниками магазина «Магнит», из которого они похитили алкоголь. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Ханты-Мансийского автономного округа.
Сейчас выясняются все обстоятельства произошедшего. Сотрудники ведомства дадут оценку деятельности сотрудников органов профилактики правонарушений среди несовершеннолетних, а также работе ОВД по своевременному реагированию на сообщения о совершении преступлений.
В данным момент также проводится доследственная проверка по данному инциденту, которая также находится на контроле прокуратуры.