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Доброволец татарстанского батальона «Алга» погиб в спецоперации на Украине

Доброволец татарстанского батальона «Алга» Александр Хлалов скончался в результате спецоперации РФ на Украине. Об этом в своем Телеграм-канале написал глава Буинского района Ранис Камартдинов.

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

По его словам, боец погиб во время выполнения задач спецоперации. Дата и детали трагедии не уточняются. Сегодня, 12 октября, прошла церемония прощания с погибшим.

У погибшего остались жена и двое детей.

"Ъ-Казань"

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