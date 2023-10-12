Доброволец татарстанского батальона «Алга» погиб в спецоперации на Украине
Доброволец татарстанского батальона «Алга» Александр Хлалов скончался в результате спецоперации РФ на Украине. Об этом в своем Телеграм-канале написал глава Буинского района Ранис Камартдинов.
Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ
По его словам, боец погиб во время выполнения задач спецоперации. Дата и детали трагедии не уточняются. Сегодня, 12 октября, прошла церемония прощания с погибшим.
У погибшего остались жена и двое детей.