Жителя Майкопа осудят по подозрению в убийстве знакомого ножом

В Майкопе перед судом предстанет 34-летний местный житель. Мужчину обвиняют в убийстве знакомого ножом, рассказали в пресс-службе республиканской прокуратуры.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: pixabay.com Фото: pixabay.com

По данным ведомства, в июле этого года фигурант ночью во дворе многоквартирного дома поссорился со знакомым. Он напал на него, около семи раз ударив ножом по голове и телу. Потерпевший от полученных ранений погиб на месте. Обвиняемый скрылся с места преступления, но через некоторое время его задержали.

Мужчину будут судить по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство). Ему грозит до 15 лет тюрьмы.

Вячеслав Рыжков

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