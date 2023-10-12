«Красное Сормово» направило 4,9 млн рублей на подъем затонувшего судна

Нижегородская верфь «Красное Сормово» (входит в Объединенную судостроительную корпорацию, ОСК) организовала подъем затонувшего буксира «Петр Заломов», работы обошлись в 4,9 млн руб., сообщили в Генеральной прокуратуре РФ. Поднять судно со дна акватории завода предприятие обязала сначала транспортная прокуратура, а затем суд.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Буксир затонул 14 января, сдавленный льдами. Проверка управления Росприроднадзора по Нижегородской области и Марий Эл выявила превышение в затоне концентрации нефтепродуктов в 1,4 раза и в 8,4 раза на выходе из затона верфи.

Представители завода в свою очередь настаивали, что готовили списанное судно к сдаче в металлолом. Топлива и горюче-смазочных материалов в цистернах буксира не было.

Владимир Зубарев