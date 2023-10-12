Пермские кинотеатры начали показ «Оппенгеймера»

Голливудский блокбастер «Оппенгеймер» режиссера Кристофера Нолана начали показывать пермские кинотеатры. Так, согласно расписанию мультиплекса «Киномакс» в ТРК «Столица», лента демонстрируется уже с сегодняшнего дня. Показ идет в рамках предсеансового, когда западный фильм демонстрируется перед отечественной короткометражкой.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран

В расписании «Мягкого кинотеатра» в ТРК «СпешиLove» «Оппенгеймера» планируется начать показывать с 14 октября. В других киносетях, работающих в Перми, в расписании эта лента пока не значится.

Ранее федеральные власти выступили против проката «Оппенгеймера» в РФ из-за несоответствия картины «традиционным духовно-нравственным ценностям» страны. Это заявление касалось и блокбастера «Барби», который потом все равно вышел на российские экраны, в том числе и в Перми.