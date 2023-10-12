Ростов-на-Дону и киргизский город Ош стали побратимами

Подписание соглашения об установлении побратимских связей состоялось по окончании десятой российско-киргизской межрегиональной конференции в индустриальном центре киргизском городе Джалал-Абад. Об этом сообщила пресс-служба администрации Ростова-на-Дону

По ее информации, на конференции ростовскую делегацию возглавлял первый заместитель главы администрации города Юрий Овчинников, который выступил с презентацией инвестиционного потенциала Ростова.

Как отмечается в сообщении, сотрудничество Ростова-на-Дону и города Ош развивается с 2022 года. Между вузами городов уже подписан ряд соглашений.

Киргизский город стал 17 городом-побратимом Ростова.

Сергей Иванов