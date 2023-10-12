Пермская судоверфь получит заем от ФРП на развитие производства

Фонд развития промышленности РФ предоставит ООО «Пермская судоверфь» (ПСВ) льготный заем в размере 124 млн руб. Как сообщает пресс-служба ПСВ, предприятие и фонд уже подписали соответствующий договор. Финансирование будет выделено после предоставления банковской гарантии. Средства направят на модернизацию производства, приобретение и эксплуатацию новых станков и оборудования.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба губернатора пермского края Фото: пресс-служба губернатора пермского края

Пермская судоверфь была воссоздана по инициативе краевых властей в 2021 году. Тогда регион выкупил площадку предприятия у управлявшего ей в последние годы ООО «Верхнекамский судостроительный комплекс», которое с 2015 года находится в банкротстве. Имущество передали в собственность зарегистрированного в июле 2021 года ООО «ПСВ». Учредителями этого общества выступают Фонд развития Пермского края (94,27%) и компания «ПНППК — Морская электроника» (5,73%). Сейчас возрожденное предприятие выполняет межнавигационный ремонт судов, строит модульные причалы, производит металлоконструкции. Выручка Пермской судоверфи в 2022 году составила 112,2 млн руб., чистая прибыль — 84 тыс. руб.

Летом этого года Фонд развития Пермского края подписал договор об инвестировании в развитие Пермской судоверфи с российским IT-холдингом Sitronics Group. Это материнская компания санкт-петербургского производителя судов на электротяге Emperium, который является одним из крупнейших заказчиков ПСВ. Сообщалось, что Sitronics Group планирует модернизировать производство Пермской судоверфи, чтобы на ней также можно было строить электросуда. Сумма предполагаемых инвестиций не раскрывалась.