Премии губернатора Ростовской области получат молодые ученые региона

Распоряжение о присуждении премий 100 молодым ученым Южного федерального университета подписал губернатор Ростовской области Василий Голубев, сообщает пресс-служба главы региона.

Как отмечается в сообщении, награжденные – специалисты в области биологии, психологии, химии, истории, филологии, в физико-математических, технических науках, информационных технологиях, телекоммуникационных системах, радиоэлектронике и т. д. Они награждаются за научную или инновационную деятельность, творческую инициативу и социальную активность.

Сергей Иванов