MF: в Британии ежегодно выбрасывается 0,5 млрд дешевых электроприборов

В 2022 году британские потребители купили более полумиллиарда дешевых электрических устройств — то есть в среднем одно из них покупалось каждые 16 секунд. К концу года на мусорных свалках страны оказались 471 млн таких устройств. Эти данные публикует британская исследовательская организация Material Focus, подготовившая к Международному дню решения проблемы электрических и электронных отходов новое исследование.

По оценкам Material Focus, 90% недорогих — стоимостью в среднем £4 за штуку — устройств и аксессуаров для них оказываются в мусоре уже вскоре после покупки. Так, в прошлом году были выброшены 260 млн вейпов, 26 млн проводов для зарядки, 29 млн самых разных лампочек и фонариков, 9,8 млн флешек, 4,8 млн мини-вентиляторов и т. д. Каждый взрослый британец покупает в год в среднем девять дешевых электроприборов и выбрасывает из них восемь, то есть 90%. Покупают по разным причинам: либо для замены сломавшегося или потерянного, либо из любопытства к новинке и т. п. Эксперты Material Focus сравнивают эту тенденцию с «быстрой модой», называя ее «быстрой техникой». Причем в прошлом году впервые за все время количество выбрасываемых предметов «быстрой техники» превзошло число выбрасываемой одежды «быстрой моды». И в текущем году впервые объем расходов на покупку предметов «быстрой техники» превысил отметку £2,8 млрд. Если же учитывать все электрические приборы, а не только самые дешевые, то ежегодно в Великобритании их выбрасывается более 100 тонн. И около 880 млн разных электроприборов лежат дома у британцев и не используются совсем.

В своем докладе эксперты Material Focus обращают внимание на то, что, видимо, мало кто из потребителей задумывается о том, что, во-первых, выбрасываемые приборы загрязняют природу, а во-вторых, они могут содержать ценные материалы, металлы, включая медь, литий и другие, которые можно извлечь и использовать снова.

Алена Миклашевская