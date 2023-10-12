Двое жителей Ижевска выращивали каннабис в квартире на улице Ильфата Закирова

В столице Удмуртии по подозрению в незаконном обороте наркотиков задержали двоих жителей 1987 и 1988 годов рождения. При личном досмотре у них обнаружили каннабис, сообщает пресс-служба МВД по республике.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

По данным полиции, мужчины вырастили растение в принадлежащей одному из них квартире в доме на ул. Закирова. Они оборудовали комнату системой освещения и вентиляции. Оперативники обнаружили в помещении около 200 гр. аналогичного средства, а также емкости, в которых произрастало 12 кустов конопли. Семена и оборудование мужчины приобрели в интернете.

По факту незаконного хранения наркотиков возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 228 УК РФ. Изъятые растения направлены на исследование. Мужчинам, которым грозит до 10 лет лишения свободы, находятся под подпиской о невыезде.