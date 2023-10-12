Администрацию свердловского города оштрафовали из-за пожарной безопасности

Администрацию Серовского городского округа оштрафовали на 150 тыс. руб. за нарушение требований пожарной безопасности. Протокол по ч. 1 ст. 20.4 КоАП РФ был изначально составлен Госпожнадзором, а затем наказание оставили в силе как городской и областной суды. Об этом сообщили в пресс-службе суда апелляционной инстанции.

Проверка пожарного надзора прошла еще весной этого года. В ходе ревизии был выявлен ряд нарушений. Например, около 10 пожарных водоемов в Серове и нескольких поселках содержались в неисправном состоянии. Пожарные гидранты были в «удручающем состоянии», некоторые из них демонтированы. В ряде населенных пунктов были выявлены свалки мусора и горючих отходов.

Кроме того, в 14 муниципалитетах и на двух железнодорожных станциях отсутствовало звуковое оповещение в случае возникновения пожара. В границах ряда населенных пунктов не выполнены противопожарные минерализованные полосы или иные противопожарные барьеры.

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