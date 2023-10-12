Доход бюджета ХМАО в 2023 году увеличился на 62,5 млрд рублей

На внеочередном заседании думы Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО-Югра) в четверг, 12 октября, приняли корректировки в бюджет региона на 2023 год и плановый период 2024-2025 годов. Об этом сообщили в пресс-службе окружной думы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Председатель думы Ханты-Мансийского автономного округа Борис Хохряков

Фото: Владислав Лоншаков, Коммерсантъ Председатель думы Ханты-Мансийского автономного округа Борис Хохряков

Фото: Владислав Лоншаков, Коммерсантъ

Доходы бюджета округа в 2023 году увеличились на 62,5 млрд руб., в 2025 году — уменьшились на 2,1 млрд руб. На 2024 год доход не корректировался. В 2023 расходы увеличились на 27,2 млрд руб., в 2024 — на 1,6 млрд руб. Как сказано в сообщении, в 2025 году, расходы снизятся на 13,7 млрд руб.

«Расходная часть бюджета увеличена на 27 млрд руб. За счет чего поступили налоги — это в основном перерасчет налога на прибыль за предыдущий год от нефтяников. Точно так же поступило больше налога НДФЛ, больше акцизов и безвозмездных поступлений из федерального бюджета»,— прокомментировал корректировки в бюджете спикер окружного парламента Борис Хохряков.

Дополнительные средства позволили уменьшить дефицит бюджета на 35 млрд руб. «Если до сегодняшнего дня он был 55 млрд руб., то на сегодня остался 20 млрд руб.»,— отметил господин Хохряков. Как передают в пресс-службе, наибольшее увеличение отмечается по налоговым доходам — 59,7 млрд руб.

По его словам, около 9 млрд руб. направлено на решение жилищных проблем, в том числе на приобретение жилья для детей-сирот. Более 13 млрд — на строительство моста через Обь в районе Сургута. Более 3 млрд руб. — на социальные нужды (ежемесячное пособие в связи с рождением и воспитанием ребенка).

Более 500 млн руб. направлено на помощь участникам специальной военной операции. Более 1 млрд — на повышение зарплат многим категориям учителей, работников здравоохранения, культуры, спорта.

Напомним, в ноябре 2022 года в ХМАО приняли бюджет с дефицитом в 42,3 млрд руб. на 2023 год. Планировалось, что доходы бюджета в текущем году составят 287,2 млрд руб., а расходы — 329,5 млрд руб.

Полина Хабарова

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