В Уфе укравший цветочный павильон экс-чиновник получил четыре года условно

Советский районный суд Уфы признал виновным в превышении должностных полномочий (п. «е» ч. 3 ст. 286 УК РФ) и краже (п. «в» ч. 3 ст. 158 УК РФ) бывшего директора муниципальной службы по благоустройству Ахияра Бурганова, сообщила пресс-служба прокуратуры Башкирии.

В суде было установлено, что в марте 2022 года принадлежащий предпринимателю цветочный павильон под предлогом перекраски был перемещен на территорию службы по благоустройству Советского района. В июле того же года по поручению господина Ахиярова павильон был продан за 95 тыс. руб.

Осужденный потратил деньги по своему усмотрению, при этом владелец киоска продолжал оплачивать аренду земельного участка. Причиненный предпринимателю ущерб был оценен в 260 тыс. руб.

Подсудимый вину не признал. Суд назначил экс-чиновнику наказание в виде четырех лет лишения свободы условно с испытательным сроком на тот же период, с лишением права занимать должности в органах государственной власти и органах местного самоуправления на один год. В целях возмещения причиненного ущерба на его жилой дом наложен арест.

Наталья Балыкова

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