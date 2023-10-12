Прокуратура внесла представление на имя Рустема Афзалова

Прокуратура Башкирии по итогам проверки обнаружила нарушения при реализации национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», сообщает пресс-служба ведомства.

По данным прокуратуры, в подразделениях центра «Мой бизнес», расположенных в четырех населенных пунктах республики, не хватало оборудования; не проводили обучающие уроки по программе «Практический маркетинг»; был нарушен порядок предоставления более 7,4 млн руб. из гарантийного фонда компании, находящейся в стадии банкротства.

В адрес министра предпринимательства и туризма республики Рустема Афзалова было внесено представление, отметили в пресс-службе прокуратуры Башкирии. По итогам, говорится в сообщении, была скорректирована деятельность АНО «Агентство РБ по развитию малого и среднего предпринимательства», три должностных лица были привлечены к дисциплинарной ответственности, а в бюджет государства возвращено около 300 тыс. руб.

Олег Вахитов

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