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Пермскую птицефабрику оштрафовали за нарушения ветеринарного законодательства

Управление Россельхознадзора по Кировской области, Удмуртской Республике и Пермскому краю выявило нарушения в деятельности АО «Агросила Птицефабрика Пермская», осуществляющего деятельность по разведению сельскохозяйственной птицы в селе Сылва и поселке Бершеть Пермского района Пермского края. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

В ходе проверки были установлено, что территория предприятия огорожена 2х-метровым бетонным забором, в котором имеются лазы, щели, что способствует проникновению посторонних лиц и диких животных; на пометохранилище одна из емкостей переполнена пометом, который находится в жидком состоянии и вытекает за его границы, наблюдается скопление синантропной птицы; в убойно-перерабатывающем цехе имеются не закрытые канальные трапы, на разделочном столе находится посторонний предмет, урны для сбора мусора стоят открытые, в холодильных камерах присутствует мусор на полу. Выявленные нарушения свидетельствуют о нарушении требований ветеринарных правил содержания птиц на птицеводческих предприятиях закрытого типа и технического регламента Таможенного союза «О безопасности пищевой продукции».

В отношении АО «Агросила Птицефабрика Пермская» составлены административные протоколы, по результатам их рассмотрения птицефабрику оштрафовали на 50 тыс. руб.

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